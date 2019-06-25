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عالم

ضبط أشتال ماريجوانا وقنب هندي في سلفيت

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:56 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن مصدر أمني في محافظة سلفيت، صباح اليوم الثلاثاء، عن ضبط أشتال من "الماريغوانا" و"القنب الهندي" في بلدة الزاوية غرب المدينة.

وذكر بيان لقيادة منطقة سلفيت: في عملية نوعية أسند فيها قوات الأمن الوطني جهاز الشرطة المدنية بفروعها المكافحة والمباحث ووحدة الحراسات، تم ضبط مشتل داخل بيت بلاستيكي يحتوي على أشتال القنب الهندي والماريجوانا، وكذلك منزل معد ومجهز للزراعة في بلدة الزاوية.

وأهاب البيان بالمواطنين التبليغ مباشرة لأجهزة الأمن عن أي شبهات في أي مزروعات غريبة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب موسى عبد الكريم عجوز (32 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

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