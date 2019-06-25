تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء على تباين.



وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 44.71 نقطة أو ما يعادل 0.21 % ليصل إلى 21241.28 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).



بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58 نقطة، أو 0.04 %، ليصل إلى 1548.32 نقطة.



وتراجع القطاع المالي بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر القادم.



ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.7 % وتراجع سهم إم.إس آند إيه.دي للتأمين 1.2 %.



وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 % إلى 1545.90 نقطة.



وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الصاعدة بواقع 1458 إلى 619.