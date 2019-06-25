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اقتصاد

تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:56 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء على تباين.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 44.71 نقطة أو ما يعادل 0.21 % ليصل إلى 21241.28 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58 نقطة، أو 0.04 %، ليصل إلى 1548.32 نقطة.

وتراجع القطاع المالي بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر القادم.

ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.7 % وتراجع سهم إم.إس آند إيه.دي للتأمين 1.2 %.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 % إلى 1545.90 نقطة.

وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الصاعدة بواقع 1458 إلى 619.

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