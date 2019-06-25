حكم بسجن أمريكي 12 عاما في فيتنام بتهمة السعي للإطاحة بالدولة

قال محامي مواطن أمريكي يخضع لمحاكمة في فيتنام إن المحكمة قضت على موكله بالسجن 12 عاما بعد إدانته "بمحاولة الإطاحة بالدولة".



وقال المحامي نجوين فان مينج لرويترز عبر الهاتف بعد الجلسة التي عقدت بمحكمة في مدينة هوتشي منه إن موكله مايكل فونج مينه نجوين (55 عاما) أقر بذنبه لكنه سأل المحكمة تخفيف عقوبته حتى يتمكن من العودة لأسرته.



وسترحل السلطات المواطن الأمريكي لبلاده عقب قضائه مدة العقوبة.



وأوضح المحامي قائلا "إنها مدة طويلة. أقر مايكل بذنبه خلال المحاكمة وطلب من هيئة المحلفين تخفيف العقوبة حتى يتسنى له العودة قريبا إلى أسرته".



وذكرت صحيفة تيو تري أن السلطات اتهمت المواطن الأمريكي بتحريض الشعب الفيتنامي على الانضمام إلى احتجاجات ومحاولة مهاجمة مقار حكومية في هانوي ومدينة هوتشي منه.



وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في هانوي في بيان بالبريد الإلكتروني "نشعر بإحباط بشأن الحكم الصادر اليوم. سنستمر في الإعراب عن مخاوفنا فيما يخص قضية السيد نجوين وسلامته على كل المستويات".



وقال صهره مارك روبرتس إن نجوين، الذي ولد في فيتنام وعاش في الولايات المتحدة منذ طفولته، احتجز في فيتنام في يوليو 2018 للاشتباه في قيام بأنشطة ضد الحكومة.