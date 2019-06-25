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عالم

إيران: العقوبات الأميركية "تغلق مسار الدبلوماسية"

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:54 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت إيران الثلاثاء أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة "عقيمة" على الجمهورية الإسلامية الاثنين يعني إغلاقا "نهائيا" لمسار الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي على تويتر أن "فرض عقوبات عقيمة على المرشد الأعلى لإيران (آية الله علي خامنئي) ووزير الخارجية الإيراني (محمد جواد ظريف) يغلق مسار الدبلوماسية بشكل نهائي مع الحكومة اليائسة لترامب".

وأضاف أن "حكومة (الرئيس الأميركي) بصدد تدمير جميع الآليات الدولية المعتمد عليها للحفاظ على السلام والأمن العالميين".

والعلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران مقطوعة منذ 1980.

وأعلنت الولايات المتحدة الإثنين فرض عقوبات "مشددة" على إيران استهدفت المرشد الأعلى وقادة في الحرس الثوري.

ووقع ترامب أمرا بفرض عقوبات مالية على إيران وقال أن ذلك "رد قوي ومتناسب على تحركات ايران الاستفزازية المتزايدة".

وأكد ترامب "سنواصل زيادة الضغوط على طهران... لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقا" مؤكدا أن الكرة الآن في الملعب الإيراني للتفاوض.

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