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عالم

تحالف القوى الوطنية الليبي يقدم مبادرة لوقف القتال في طرابلس

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أطلق "تحالف القوى الوطنية" الليبي، بالاشتراك مع عدد من الشخصيات، مبادرة تهدف لإيقاف الاقتتال الراهن بالعاصمة الليبية طرابلس، والدعوة لاستئناف العملية السياسية.

وأوضح رئيس المكتب التنفيذي (الحكومة) السابق في ليبيا رئيس "تحالف القوى الوطنية" محمود جبريل، أن الدوافع الرئيسية لواضعي المبادرة، التي تم بالفعل عرضها على أطراف عدة إقليمية ودولية، هي "الحد من المخاطر التي تتزايد مع استمرار وتوسع أعمال القتال".

وشدد على أن "أي جهد سيُبذل لإيقاف الاقتتال الفعلي على الأرض يجب أن يتزامن مع بدء عملية سياسية نشطة تراعي مواقف جميع الأطراف لتحقيق التوافق حولها".

وتتضمن المبادرة عدة خطوات "تبدأ بمرحلة أولى يتم فيها دعوة الجيش الليبي (بقيادة المشير خليفة حفتر) لخلق منطقة عازلة بهدف فتح ممرات إنسانية للأسر العالقة في مناطق الاقتتال وتقديم المساعدات لهم، وذلك كحل توافقي جراء إصرار الطرفين على عدم التراجع عن المواقع التي يسيطرون عليها بالتوقيت الراهن".

وتتضمن المبادرة "الدعوة خلال مدة الهدنة في المنطقة العازلة، والتي يسمح بامتدادها لأكثر من شهر، لتشكيل قوة مشتركة من الطرفين لا يقل قوامها عن عشرة آلاف مقاتل، تتبع قيادة ميدانية مشتركة مستقلة عنهما، وتنسق مع قوات القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) والاتحاد الأوروبي، يكون هدفها الرئيسي هو محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وذلك لإثبات مدى مصداقية دعوات الطرفين المتكررة لمحاربة تلك الجرائم، كما أنها قد تكون أساسًا لتطوير مؤسسة عسكرية موحدة".

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