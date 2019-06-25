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رياضة

هاميلتون: الاتحاد الدولي يجب أن يقرر لوائح فورمولا 1 وليس الفرق

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:53 ص
فورمولا 1
فورمولا 1
وكالات
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قال لويس هاميلتون، بطل العالم خمس مرات، إن القرارات المتعلقة بلوائح بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي وليس الفرق التي تبحث عن مصالح مختلفة.

وتحدث هاميلتون بعد الفوز بسباق جائزة فرنسا الكبرى يوم الأحد وقال سائق مرسيدس إنه يشعر أن الرياضة تعيش في فوضى وأنه يمكن أن يلعب السائقون دورهم في إعادة الأمور إلى الطريق الصحيح.

وسبق لهاميلتون أن حضر اجتماعا للفرق وإدارة فورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وشركة بيريلي، مزود البطولة بالإطارات، في باريس في 13 يونيو إلى جانب نيكو هولكنبرج سائق رينو وكذلك ألكسندر فورتس رئيس رابطة سائقي سباقات الجائزة الكبرى.

وكانت هذه أول يحضر فيها هاميلتون، الفائز بلقب 79 سباقا، وقال إنه أدرك المسؤولية التي يحملها كبطل توج باللقب عدة مرات.

وانتقد هاميلتون أيضا عملية اتخاذ القرارات في الوقت الحالي.

وقال هاميلتون "مما رأيت عندما كنت هناك فإن الطريقة ليست جيدة. هي ليست جيدة حقا ولن يحب البعض ما أقوله. لقد رأيت أننا في فوضى. أرى ذلك في كل عام".

وأضاف السائق البريطاني البالغ عمره 34 عاما "أعتقد أن الاتحاد الدولي للسيارات وحده هو الذي يحتاج إلى اتخاذ كل القرارات".

وتابع "في رأيي لا يجب أن تشترك الفرق في ذلك لأن الفرق ستريد دائما أن تفعل شيئا في مصلحتها. هكذا هي الأمور في كرة القدم إذا اجتمعت فرق كرة القدم في غرفة وقالت إنه ينبغي أن تسير اللعبة بهذه الطريقة فإنها ستدفع وتبحث عن مصلحتها الشخصية.

واضاف: "عندما تملك مجموعة من الناس، مثل الاتحاد الدولي للسيارات على سبيل المثال، تقول إن وظيفتها الوحيدة أن تعيد الرياضة إلى رونقها.. فإنه يجب أن تمتلك القوة وتتخذ القرارات المطلوبة".

وفازت ثلاثة فرق فقط، هي مرسيدس وفيراري ورد بول، بسباقات في فورمولا 1 منذ بدء حقبة استخدام محركات توربينية من ست اسطوانات.

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