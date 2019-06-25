ردًا على امرأة تتهمه باغتصابها.. ترامب: ليست النوع الذي أرغبه

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بشدة مزاعم كاتبة في احدى المجلات النسائية اتهمته بأنه اعتدى عليها جنسيًا خلال فترة التسعينيات في غرفة تجربة الملابس في أحد متاجر نيويورك، مشيرا إلى أنها "ليست النوع" الذي يرغبه من النساء.



وأدلى ترامب بهذا التعليق في مقابلة مع موقع وصحيفة "ذا هيل" التي سألته عن واقعة الاغتصاب المزعوم التي أوردتها الكاتبة والصحافية "إي جين كارول" في كتاب جديد لها.



وأجاب ترامب على هذه المزاعم خلال المقابلة التي جرت في مكتبه في البيت الأبيض "سأقولها باحترام كبير: أولا أنها ليست نوعي. ثانيا، هذا لم يحدث أبدا، لم يحدث أبدا، حسنا؟".



وأضاف ترامب أن كارول كانت "تكذب تماما" عندما روت ادعاءاتها.



وقال "لا أعرف شيئا عن هذه المرأة. لا أعرف شيئا عنها".



ورواية كارول التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي بعدما نشرت مجلة "نيويورك" مقتطفات من كتابها الجديد، يجعل منها المرأة رقم 16 على الأقل التي تتهم ترامب بارتكاب اعتداء جنسي قبل أن يصبح رئيسا.



وهي قالت إنها التقت بترامب عن طريق الصدفة في متجر "بيرغدورف غودمان" للملابس الفاخرة في مانهاتن، قبل أن يطلب رأيها بشأن شراء ملابس داخلية لامرأة لم يسمها. ثم وعلى سبيل المزاح اقترح أن تقوم هي بتجربة الملابس.



وتابعت كارول التي تعمل في مجلة إيل "في اللحظة التي أغلق فيها باب غرفة تبديل الملابس، اندفع باتجاهي ودفعني نحو الحائط وتسبب بارتطام رأسي بشدة ووضع فمه على شفتي".



وتقول كارول إن ترامب ثبتها على الحائط قبل أن تتمكن من دفعه بعيدا عنها والهرب من غرفة تجربة الملابس.



والاثنين قالت كارول لشبكة "سي ان ان" انه "مع جميع الـ 15 أو 16 امرأة اللواتي تقدمن بقصتهن، الأمر نفسه. هو ينفي ثم يقلب الأمر ويهاجم ويهدد".



وقالت كارول إنها لم تتقدم بشكوى إلى الشرطة بعد الاعتداء خوفا من تبعات ذلك عليها.