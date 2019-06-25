محادثة هاتفية بين كبير مفاوضي الصين التجاريين ونظيره الأمريكي

تحدث المفاوض التجاري الصيني هاتفيا مع نظيره الأمريكي ووزير الخزانة، قبيل اجتماع مرتقب بين رئيسي البلدين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، تحدث عبر الهاتف مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين يوم الاثنين.



وجرى الاتصال بمبادرة من الجانب الأمريكي قبل أيام من اجتماع مزمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في أوساكا باليابان.



ويمكن أن يحدد الاجتماع ما إذا كانت الحرب التجارية ستنتهي أو تستمر إلى ما لا نهاية.



وأعلنت الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي استئنافهما المحادثات، بعد أن فشلت المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب التجارية الممتدة بينهما، الشهر الماضي.



وتهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم على واردات صينية إضافية بقيمة 325 مليار دولار، مما يعني فعليا أن جميع السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة ستخضع لرسوم.



كما تستهدف الولايات المتحدة شركات التكنولوجيا الصينية، ولا سيما شركة هواوي العملاقة للاتصالات، التي يحظر عليها شراء برمجيات وقطع غيار من الشركات الأمريكية.