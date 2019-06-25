مسؤول: ترامب ليس لديه خطة للقاء رئيس كوريا الجنوبية

صرح مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية صباح اليوم الثلاثاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه أي خطة للقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون أثناء زيارته إلى كوريا الجنوبية المزمعة في يومي 29 و30 يونيو الجاري.



وقال المسؤول، إن زيارة الرئيس ترامب إلى كوريا الجنوبية تهدف إلى عقد لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، مضيفا أنه سيناقش معه القضية الكورية الشمالية والتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وغيرهما من القضايا المختلفة.



ورفض المسؤول الإجابة على سؤال عما إذا كان ترامب سيزور المنطقة منزوعة السلاح(DMZ) أثناء زيارته إلى كوريا الجنوبية، إلا أنه لم ينف ذلك تاركا الباب مفتوحا أمام احتمال الزيارة.



وذكر أنه من المرجح أن يتبادل الرئيسان ترامب ومون وجهات نظرهما حول الوضع في كوريا الشمالية، وقد يناقشان أيضا التجارة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



وقال إن الرئيس ترامب سيتوجه إلى سيئول في وقت متأخر من يوم السبت، مختتما جدول أعمال قمة مجموعة العشرين.



وأضاف أن جدول أعمال زيارة الرئيس ترامب إلى كوريا الجنوبية في يومه الثاني، سيبدأ بلقاء مع القادة الاقتصاديين، ومن ثم سيجتمع ترامب مع مون.