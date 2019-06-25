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عالم

WFP: نحتاج 20 مليون دولار لتقديم المساعدات لكوريا الشمالية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:49 ص
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وكالات
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أوضح برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أنه يحتاج إلى 20 مليون دولار أمريكي بشكل إضافي لتنفيذ خطته لتقديم المساعدات الغذائية لكوريا الشمالية في هذا العام.

طبقا للتقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي، وصل المبلغ المطلوب لتقديم المساعدات الغذائية لكوريا الشمالية في هذا العام إلى 53.7 مليون دولار، وحصلت المنظمة على 29.8 مليون دولار حتى الآن.

وبالتالي فإن المنظمة تحتاج إلى 20 مليون دولار بشكل إضافي لتنفيذ مشروعها في الفترة من يونيو إلى نوفمبر من هذا العام.

يذكر أن برنامج الأغذية العالمي يركز دعمه على الطبقات الضعيفة مثل الأطفال والنساء الحوامل في 60 بلدة في 9 مقاطعات، تعتبر أكثر المناطق تعرضا لمشكلات نقص الغذاء في كوريا الشمالية.

وفي الشهر الماضي، قدم 2،676 طنا من الغذاء لـ 611،521 كوريا شماليا، منها 1،616 طنا من الأطعمة المدعمة و1،060 طنا من الذرة.

وصرح بأن تأثيرا غير مقصود للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، يؤدي إلى تأخير في توريد ونقل المواد الرئيسية، وصعوبة في إنتاج وتوزيع الأطعمة المدعمة، بالإضافة إلى قيود على التحويلات المالية المطلوبة للمشروع.

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