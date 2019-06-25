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رياضة

عمدة ميلان: سنتعلم من بكين الاستعداد للأولمبياد الشتوية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال عمدة مدينة ميلان الايطالية، جوزيبي سالا، يوم الاثنين، إن ميلان ستتعلم من بكين الاستعداد لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية.

لقد تم اختيار ميلان وجارتها كورتينا، لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية، وذلك خلال الجلسة الـ134 للجنة الأولمبية الدولية يوم الاثنين. وستستضيف بكين هذه الألعاب عام 2022.

وقال سالا (61 عاما) لوكالة "شينخوا" "سيكون شرفا كبيرا لنا أن نتسلم الراية الأولمبية خلال المراسم الختامية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022".

وأضاف "ومما لاشك فيه، ستكون (الألعاب الشتوية) فرصة لنناقش معهم (في بكين) ونتعلم من مقترحاتهم، ونتطلع لتشاطر التجارب".

وأكد على أن الألعاب الأولمبية الشتوية ستكون فرصة رائعة لتقوية التعاون مع الصين، وتعزيز العلاقات مع العالم.

وقال سالا "أنا أحب الصين، وقد أمضيت عدة أسابيع في شانغهاي بفضل عملي السابق. ولنفس الأسباب، سيكون هناك الكثير من التعاون مع الصين".

يذكر أن مدينتي ميلان وكورتينا الإيطاليتين قد اختيرتا يوم الإثنين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026، وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، فوز المدينتين بعد تغلبهما على مدينتي ستوكهولم وأوري السويديتين، في تصويت أعضاء اللجنة الأولمبية بنتيجة 47-34.

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