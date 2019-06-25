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عالم

كوريا الشمالية وروسيا تعقدان اجتماعا على مستوى نواب الوزراء

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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عقدت كوريا الشمالية وروسيا محادثات على مستوى نواب الوزراء في موسكو، وناقشتا التعاون الثنائي والوضع في شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة، إن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي إم تشون إيل ونائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف ناقشا خلال اجتماع يوم الاثنين الحاجة إلى تعزيز التعاون بين البلدين لحل القضايا الإقليمية بشكل شامل.

وكانت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية قد ذكرت في وقت سابق أن إيم غادر بيونج يانج يوم السبت لإجراء "مفاوضات على مستوى نواب الوزراء" مع روسيا.

ويعد الاجتماع بمثابة متابعة لقمة فلاديفوستوك بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل، حيث اتفقا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتسعى كوريا الشمالية إلى تقوية العلاقات مع الدول المجاورة لها، بما في ذلك الصين وروسيا، في محاولة واضحة لتأمين الدعم وسط تقدم ضئيل في محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وتأتى زيارة إيم بعد أن عقد كيم والرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماعا ثنائيا في بيونج يانج الأسبوع الماضي. كانت هذه هي أول زيارة يقوم بها شي إلى الشمال منذ توليه السلطة والأولى لرئيس دولة صيني منذ 14 عامًا.

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