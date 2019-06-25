أسعار النفط تظهر نتائج مختلطة في ظل التوترات المتفاقمة

أظهرت أسعار النفط نتائج مختلطة يوم الثلاثاء، بعد أن قررت واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران، وسط توترات متفاقمة بين واشنطن وطهران، الأمر الذي يثير مزيدا من القلق حول إمداد النفط الخام بالعالم، ودعوات لخفض التصعيد.



لقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران، ومنها عقوبات قاسية على شخصيات بارزة تشمل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.



وزعم الرئيس الأمريكي أن خطوة الإثنين جاءت بعد "سلسلة من التصرفات العدائية للنظام الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة"، ومنها إسقاط الطائرة المسيّرة الأمريكية.



لقد انخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى 300 ألف برميل يوميا أو أقل، بسبب العقوبات الأمريكية المشددة، وفقا لمعطيات من رويترز.



وصعد خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بـ0.47 دولار أمريكي، ليستقر عند 57.90 دولار للبرميل في بورصة نيويورك ميركانتايل، بينما هبط خام برنت تسليم أغسطس بـ0.34 دولار ليغلق على 64.86 دولار للبرميل، ببورصة لندن للتعاملات الآجلة.