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عالم

هوا: لم يتحدد مصير قمة كوريا واليابان حتى الآن

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:48 ص
وزيرة الخارجية كانغ
وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-هوا
وكالات
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أوضحت وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-هوا اليوم الثلاثاء أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان لقاء قمة بين كوريا الجنوبية واليابان سيعقد أم لا على هامش قمة مجموعة العشرين المرتقبة في أوساكا باليابان في هذا الأسبوع.

وقالت الوزيرة كانغ خلال الجلسة العامة للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية وإعادة التوحيد اليوم، إن الحكومة اليابانية صرحت بأنه قد يكون من الصعب عقد لقاء قمة بين البلدين.

وأضافت أن الحكومة الكورية الجنوبية لا ترى أن الحكومة اليابانية رفضت مقترحها لعقد لقاء قمة.

وذكرت أن الحكومة الكورية الجنوبية اقترحت على اليابان عقد لقاء قمة في وقت سابق، مضيفة أنه في حال عقد قمة فإن ذلك من شأنه أن يتيح فرصة جيدة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلا أن الحكومة تتفهم موقف اليابان كدولة مستضيفة لمجموعة العشرين.

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