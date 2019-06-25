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عالم

"العسكري الانتقالي" يشترط انتخاب مجلس تشريعي بالسودان

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:48 ص
محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
وكالات
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رفض نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، أي اتفاق مع قوى الحرية والتغيير بشأن المجلس السيادي، قبل الاتفاق على انتخاب المجلس التشريعي.

ودعا دقلو إلى تعاون جميع الأطراف في البلاد من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأكد دقلو، أنه تم الاتفاق على إطلاق سراح جميع أسرى الحركات المسلحة في البلاد، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة مهمتها التواصل والتفاوض مع الحركات المسلحة.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أصدر في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة.

‏ويرأس دقلو "حميدتي" بعضوية رئيس اللجنة السياسية في المجلس شمس الدين كباشي ونائبه بالإضافة إلى اللواء أسامة العوض محمدين.

وفي مؤتمر صحفي، أشار الكباشي إلى ظهور تكتلات شبابية وسياسية يجب استصحابها لضمان أمن وسلامة البلاد، مؤكدا حرص المجلس على وحدة الصف وسلامة وأمن السودان، وقال "نحن ننظر للمشهد السوداني بصورة كلية وهناك معاناة ولا بد من الإسراع والتوافق على تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية".

من جهة أخرى أكد تجمع المهنيين السودانيين، استمرار سياسة التصعيد عبر التظاهرات، كاشفا عن التحضير لموكب ضخم نهاية يونيو الجاري للضغط على المجلس العسكري الانتقالي.

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