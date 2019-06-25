الرئيس البرازيلي يدعم ريو لاستضافة سباق بفورمولا 1 في 2021

أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو دعمه لنقل سباق جائزة البرازيل الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات إلى ريو دي جانيرو بعد انتهاء تعاقد حلبة إنترلاجوس في ساو باولو العام المقبل.



وقال بولسونارو إنه سيتم بناء حلبة جديدة في ريو تبلغ سعتها 130 ألف متفرج مقابل 60 ألف متفرج في حلبة ساو باولو.



وأضاف الرئيس البرازيلي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بحضور تشيس كاري رئيس فورمولا 1 وويلسون ويتزل محافظ ريو "لا أحد يريد إبعاد فورمولا 1 عن ساو باولو. سيقام السباق في البرازيل وهذا هو المهم". وأكد كاري أنه لم يتم حسم أي شيء بعد وأنه سيناقش الأمر مع المدينتين.



وسيلتقي كاري يوم الثلاثاء مع جواو دوريا محافظ ساو باولو والمرشح المحتمل لرئاسة البرازيل في 2022 والذي يتطلع إلى الإبقاء على السباق في أكبر مدينة برازيلية.



ويقام سباق جائزة البرازيل في ساو باولو منذ 1990 بينما قال الرئيس البرازيلي، المقيم في ريو، إنه سيتم بناء الحلبة الجديدة في حي ديودورو في الجانب الغربي من المدينة في منشأة متعددة الأغراض ويمكن أن تستضيف حفلات موسيقية وبعض الأحداث الأخرى.