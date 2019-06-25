رئيسة لجنة الانتخابات في مالاوي: قرار استقالتي بيد المحكمة

قالت جين أنساه، رئيسة لجنة الانتخابات في مالاوي، يوم الثلاثاء إنها ستسقيل فقط من منصبها في حال قضت المحكمة الدستورية في البلاد بأن هناك مخالفات شابت العملية الانتخابية.



جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون والإذاعة المحلية ردا على دعوات منظمات المجتمع المدني وزعماء المعارضة في البلاد بقيادة ائتلاف المدافعين عن حقوق الإنسان لها بالاستقالة على خلفية مزاعم بالتلاعب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 مايو.



ونظم ائتلاف المدافعين عن حقوق الإنسان احتجاجات واسعة النطاق يوم الخميس في مدن مزوزو وليلونجوي وبرانتير وزومبا وسط تقارير عن وقوع حالات عنف.



وقالت أنساه إن أولئك الذين طلبوا منها الاستقالة بحاجة إلى التصرف بموجب القانون، مؤكدة أنها لن تلتفت الى التظاهرات الحاشدة التي نظمت ضدها، قائلة:"سأنتظر جلسة الاستماع وسأستمع إلى ما سيقوله القضاة".



كما دحضت رئيسة اللجنة الادعاءات المتعلقة بالتزوير والتلاعب في الانتخابات التي شهدت إعادة انتخاب الرئيس الحالي بيتر موثاريكا.



وقالت إن العملية الانتخابية برمتها شملت مشاورات مع جميع المراقبين من الأحزاب المشاركة، الأمر الذي لم يترك أي مجال للتلاعب أو التزوير.



وشكك حزب مؤتمر مالاوي المعارض الرئيسي بقيادة لازاروس تشاكويرا وحزب حركة التحول المتحدة بقيادة نائب الرئيس السابق لملاوي ساولوس تشيليما في نتائج الانتخابات.