محكمة أمريكية تدين متهما باختطاف باحثة صينية وقتلها

أُدين بريندت كريستنسن طالب الدكتوراة السابق بجامعة إلينوي في أوربانا- شامبين، يوم الثلاثاء، بتهمة خطف الباحثة الصينية الزائرة تشانغ يينغ يينغ وقتلها في عام 2017.



وقضت هيئة محلفين مؤلفة من 12 عضوا في محكمة فيدرالية في بيوريا بولاية إلينوي الأمريكية بالإجماع بأن كريستنسن مذنب في كافة التهم المنسوبة إليه، وهي الاختطاف الذي أدى إلى وفاة تشانغ في عام 2017؛ وتهمتا الإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.



واستغرق الأمر أقل من ساعتين لتتخذ هيئة المحلفين القرار بعد أن أنهى كل من المدعي العام والدفاع مرافعتيهما الختاميتين صباح يوم الاثنين.



في مؤتمر صحفي لاحق عقد خارج قاعة المحكمة، صرح تشانج رونج قاو، والد تشانج يينج يينج، لوكالة أنباء "شينخوا" بأنه راض عن الحكم، قائلا "أشكر هيئة المحلفين على هذه الخطوة نحو العدالة".



كما أعرب والد تشانغ عن أمله في تحقيق العدالة خلال جلسة النطق بالحكم المرتقبة، والمقرر عقدها في 8 يوليو، عندما تقرر هيئة المحلفين ذاتها ما إذا كان كريستنسن يستحق عقوبة الإعدام.



وفُقدت تشانج (26 عاما)، وهي باحثة صينية زائرة يوم 9 يونيو عام 2017 بعدما ركبت سيارة من طراز "ساترون أسترا" سوداء على بعد نحو خمسة مبان سكنية من مكان ترجلها من حافلة وهي في طريقها إلى مجمع سكني لتوقيع عقد إيجار.



وألقي القبض على كريستنسن في 30 يونيو من عام 2017 بعد رصده في شريط مصور وهو يشير إلى أشخاص وصفهم بأنهم "ضحايا مثاليون" خلال وقفة احتجاجية أقيمت من أجل تشانج. لكنه دفع ببراءته.