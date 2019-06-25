مؤتمر الأمم المتحدة في باكو يركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

انطلق هنا يوم الثلاثاء، مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2019 حول الخدمات العامة، حيث يناقش المشاركون سبل دفع التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الأذرية "أزيرتاك".



ويعقد المؤتمر تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقديم فعال للخدمات والتحول الابتكاري والمؤسسات المسئولة"، ويجذب أكثر من 500 مندوب من نحو 190 بلدا، في العاصمة الأذرية.



وفي كلمة خلال مراسم الافتتاح، قال مهربان علييف، النائب الأول للرئيس الأذري، إن المنتدى يوفر منصة جيدة لتشاطر التجارب واستكشاف السبل للتأقلم مع التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



من جانبه، قال ليو تشين مِن، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، إن العمل على جعل المؤسسات فعالة ومبادرة وتتحلى بالمسئولية، يأتي في صميم أجندة عام 2030 للتنمية المستدامة.