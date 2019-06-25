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عالم

"توماسينى" تكشف فضائح الإخوان مع المخابرات الإيطالية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:32 ص
الصحفية الإيطالية
الصحفية الإيطالية فانيسا توماسيني
عبير سليم
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كشفت الصحفية الإيطالية فانيسا توماسيني، عن أن جهاز المخابرات الإيطالية على صلة قوية بجماعة الإخوان المحظورة في ليبيا، مشيرة إلى أن المؤسسات السيادية في بلادها منقسمة حول الملف الليبي.

وقالت "توماسيني"، خلال برنامج "البلاد" الذي بثته قناة "218" الليبية، ليل الإثنين، إن جهاز المخابرات الإيطالية لديه صلة قوية بالإخوان المسلمين في ليبيا، وأنه يُقدم الدعم إلى الإخوان، كما أن المخابرات الإيطالية لديها ارتباطات وترتيبات مع العديد من الجماعات المتطرفة في ليبيا.

وأكدت أن هذا الأمر يحصل بعلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، موضحة أنها لا تتهم السراح بأنه عضو في الإخوان، أو متورط معهم، لكنه يحاول الحفاظ على مكاسبه السياسية عبر تحالف غير معلن من هذا النوع.

وتطرفت الصحفية الإيطالية إلى تعاطي المؤسسات السيادية في بلادها بشأن الملف الليبي، قائلة: "إن الوضع في إيطاليا معقد ومنقسم بخصوص استراتيجية التعامل مع الوضع السياسي والأمني في ليبيا".

وأوضحت، أن هناك انقسام بين المسؤولين الكبار في الحكومة الإيطالية بخصوص التعامل مع ليبيا، وهناك غياب لافت لوزير الخارجية عن الأزمة الليبية، وهناك تصريحات علنية لكن متناقضة باستمرار لرئيس الحكومة جوزيبي كونتي.

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