الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
adsads

مصر

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 39
شبين الكوم 25 39
طنطا 24 38
دمنهور 23 35
الإسكندرية 24 32
بلطيم 24 32
مطروح 23 31
السلوم 23 33
سيوة 26 41
بورسعيد 25 32
دمياط 25 30
الزقازيق 25 40
الإسماعيلية 24 39
السويس 25 39
العريش 22 33
رفح 23 32
رأس سدر 24 39
نخل 20 37
نويبع 24 38
طابا 23 37
كاترين 19 35
الطور 25 35
شرم الشيخ 29 39
الغردقة 28 39
مرسى علم 27 37
الفيوم 26 40
بنى سويف 26 40
المنيا 26 40
أسيوط 26 40
سوهاج 27 41
قنا 27 42
الأقصر 28 43
أسوان 30 44
أبوسمبل 29 43
الوادى الجديد 26 42
شلاتين 26 39
أبورماد 26 38
حلايب 28 37
رأس حدربة 28 36

موضوعات متعلقة

منذ 33 دقيقة

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019

منذ حوالي 12 ساعة

مجلس الدولة يوافق على العلاوتين الدورية والخاصة دون ملاحظات

منذ حوالي 21 ساعة

"الفنانة التقيلة".. رواد السوشيال ميديا يلقنون ميريام فارس درسًا قاسيًا رغم اعتذارها

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

ads

الصور

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

image description

صور ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

image description

وزير التعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي

ads

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

الأشعة تحدد موقف حارس غينيا من المشاركة أمام نيجيريا

كوتينيو لا يستبعد الرحيل عن برشلونة

نجم منتخب تونس يشيد بجماهير الزمالك

ديابى أفضل لاعب فى مباراة مالى وموريتانيا

منوعات

تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب

اختبار صاروخ "أنجارا" الفضائي الروسي يدخل مرحلته الختامية

"فيسبوك" يشكِّل مجلس رقابة للتصدي لخطابات الكراهية

انتشار أكل لحوم الكلاب في الأردن يثير سخطا على مواقع التواصل

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

احذر.. أعراض تنذر بحساسية الطفل من المكسرات

للوقاية من السرطان.. 6 فوائد مذهلة للفلفل الحلو

احذر.. تغير لون الأظافر ينذر بسرطان الجلد

6 أدلة على أضرار السيجارة الإلكترونية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك