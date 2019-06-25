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عالم

خطط سرية أمريكية جديدة لمواجهة النظام الإيرانى

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن خطط سرية إضافية تعمل واشنطن على الإعداد لها لمواجهة إيران، وستهدف الخطط الجديدة إلى تقويض نفوذ إيران والحد من تهديدات وكلائها وأذرعها في المنطقة مع ضمان عدم وصول الأمور إلى حد المواجهة العسكرية المباشرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تضغط باتجاه خيارات إضافية لردع إيران، متحدثة عما قالت إنها خطط سرية إضافية، تعمل عليها أجهزة الاستخبارات.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من تلك الخطط، ردع شهية طهران والحد من تهديداتها، في ضغط يجب أن يضمن عدم انجراف الأمور إلى حافة الحرب.

وبحسب الصحيفة، ستكون الهجمات الإلكترونية، واحدة من أسلحة واشنطن الأساسية في المرحلة المقبلة، وهي هجمات ستسهدف أجهزة الاستخبارات الإيرانية وشبكاتها المكلفة بمراقبة السفن في مضيق هرمز.

وستطال الهجمات المحددة كذلك أذرع إيران ووكلائها في المنطقة، وذلك على مبدأ "فرق تسد" إذ ستعمل واشنطن في إطار عمليات سرية لتفريق وتقويض فعالية تلك الجماعات التابعة لإيران في الأرجاء.

أما الضربات الأهم فستوجه نحو البيت الإيراني من الداخل، من حيث جعل أصوات المعارضة ومظاهراتها الغاضبة تزداد حدة وقوة، ويعتبر ذلك هدف استراتيجي ستسعى واشنطن لتحقيقه عبر زيادة دعمها لمعارضي النظام الإيراني، وضمان نشر المعلومات والأخبار التي من شأنها تأجيج الغضب والاستياء الشعبي.

ورغم أن نيويورك تايمز تقول إن تلك هي خطط قيد الاعداد، إلا أنها خطوات يبدو أن واشنطن قد بدأت بتنفيذها، وهو ما أكدته تقارير سابقة تحدثت عن هجمات إلكترونية نفذتها واشنطن بعد إسقاط طائرتها المسيرة.

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