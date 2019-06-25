ألمانيا ستحظر تصدير الأسلحة الصغيرة خارج الاتحاد الأوروبى وحلف الأطلسى

قالت مصادر حكومية لرويترز يوم الثلاثاء إن ألمانيا ستحظر تصدير الأسلحة الصغيرة لمعظم الدول غير الأعضاء في كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، مؤكدة بذلك تقريرا نشرته في وقت سابق مجموعة صحف فونكه.



وسيتم استثناء عدد صغير من الحلفاء التقليديين وهم استراليا ونيوزيلندا واليابان وسويسرا من هذا الحظر الذي يمثل أحدث محاولة من الحكومة لتنفيذ القوانين المشددة المتعلقة بتصدير السلاح والتي كانت قد وعدت بتطبيقها خلال اتفاقيات تشكيل الحكومة الائتلافية العام الماضي.



‭‭‭ ‬‬‬وأدى فرض قيود في وقت سابق على تصدير أنظمة أسلحة لدول مشاركة في الحرب اليمنية إلى احتجاجات من بريطانيا وفرنسا لأن وجود مكونات ألمانية في كثير من المشروعات المشتركة يخاطر بإلحاق الضرر بصفقات تصدير مربحة مع السعودية ودولة الإمارات.



ولكن هذا الحظر أصغر في حجمه بكثير من الحظر السابق ومن المتوقع أن تكون تبعاته الدولية أقل لأن صناعة المسدسات والبنادق غالبا ما تكون ذات طبيعة محلية.