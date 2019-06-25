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عالم

ترامب يعقد 8 اجتماعات ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:24 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إنه من المقرر أن يجري الرئيس دونالد ترامب اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن ثمانية من قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول أن ترامب سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال إن ترامب سيجتمع أيضا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

مجموعه العشرين تهدف إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.

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