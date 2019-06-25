إيران: عقوبات أمريكا على خامنئى تعنى نهاية الدبلوماسية

قالت إيران يوم الثلاثاء إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على الزعيم الأعلى للبلاد وكبار المسؤولين الآخرين أغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.



وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية على تويتر "فرض عقوبات غير مجدية على الزعيم الأعلى الإيراني (آية الله علي خامنئي وزعيم الدبلوماسية الإيرانية (وزير الخارجية محمد جواد ظريف) يمثل إغلاقا دائما لمسار الدبلوماسية".



وأضاف "إدارة ترامب اليائسة تدمر الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلام والأمن العالميين".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، الجمعة، تراجعه عن هجمات أمريكية كانت تستهدف مدنًا إيرانية قبل تنفيذها بدقائق وذلك ردًا على إسقاط الطائرة الأمريكية.