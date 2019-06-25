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عالم

البيت الأبيض يهدد باستخدام الفيتو ضد خطة الكونجرس بشأن المهاجرين

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:12 ص
جريدة الدستور
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هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض "الفيتو" على حزمة التمويل الطارئة الخاصة بحماية الحدود الأمريكية والخاصة بالمهاجرين غير القانونيين، وتقدر بـ 5ر4 مليار دولار، والتي قدمت بمجلس النواب بالكونجرس.

وقدم مسئولو البيت الأبيض في بيان وجهه للكونجرس العديد من المبررات الخاصة بموقفه من بينها الافتقار إلى التمويل الضروري لاحتجاز وإعاشة المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم الإنفاق عليهم لحين ترحيلهم إلى بلدانهم.

وذكر المسئولون أن ممثلي الحزب الديمقراطي ـ المعارض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولهم الأغلبية بمجلس النواب ـ يتبنون توجها نحو السماح للمهاجرين غير الشرعيين، ومن بينهم مرتكبو جرائم ومتجاهلون لجلسات المحاكم، يمكن السماح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى.

كما شددت الإدارة الأمريكية على معارضتها لمشروع قانون التمويل لوزارة الخزانة والمكتب التنفيذي للرئيس وسائر الوكالات التابعة للإدارة.

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