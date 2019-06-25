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عالم

صحفية إيطالية تتهم مسؤولًا بحكومة الوفاق الليبية بالتحرش بها جنسيًا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:09 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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اتهمت صحفية إيطالية، مسؤولًا رفيعًا في حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج والمعترف بها دوليًا، بالتحرش بها جنسيًا، وإرغامها على مواعيد خاصة جدًا بينهما.

جاء ذلك خلال تواجد الصحفية في ليبية للعمل على توثيق الأحوال في ثلاثة مدن ليبية خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينها العاصمة طرابلس.

وقالت الصحفية الإيطالية فانيسا توماسيني، صاحبة الاتهام، خلال برنامج "البلاد" الذي بثته قناة "218" ليل الإثنين، إن ليبيا تحتاج إلى ثورة ثقافية قبل الحديث عن ديمقراطية محتملة في هذا البلد الذي حوّله نظام القذافي إلى سجن كبير، وفق قولها.

وأضاف، أن مسؤولًا يتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتُسْنَد إليه مهمة أمن العاصمة حاول مرارًا التحرش بها جنسيًا، وإرغامها على مواعيد خاصة جدًا بينهما، وأنه في أحد المرات حينما كانت تتواجد في إحدى غرف فندق في العاصمة التونسية اقتحم المسؤول، الذي رفضت ذكر اسمه، وعاملها بطريقة عنيفة جدًا، وأخذ هاتفها النقال لمنعها من توثيق تهجمه عليها، واقتحام غرفتها.

وأوضحت أن قصتها بدأت معه حينما كانت تحاول الحصول على تأشيرة دخول إلى العاصمة طرابلس لاستطلاع الموقف فيها، حيث أن هذا المسؤول المتحرش قد استقبل بحفاوة مؤخرًا في بلادها.

وأشارت إلى إنها لا تستطيع الكشف عن العديد من المعلومات والفضائح الخطيرة التي عايشتها في ليبيا؛ بسبب طغيان ونفوذ الجماعات المسلحة في طرابلس.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي، عملية عسكرية لتحرير طرابلس من سطوة هذه الجماعات المسلحة والميلشيات والإهارب.

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