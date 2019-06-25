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عالم

سول: اتفاق محطات "براكة النووية الإمارتية" قابل للتجديد لـ30 عاما

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:26 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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قال وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري الجنوبي سونج يون-مون، إن الشركات الكورية هي محور لمشروع صيانة محطات براكة للطاقة النووية في الإمارات، وقابل لتجديده لـ30 عاما كحد أقصى.

ووصف التوقيع على اتفاقية الصيانة لمحطات براكة، "بأنه نجاح كبير في مجال التعاون في الطاقة النووية نتيجة للتضامن بين الحكومة والشركات المحلية، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير سونج في المقر الحكومي، شارحا مغزى عقد مشروع الصيانة على المدى الطويل الموقع بين شركة النواة للطاقة الإماراتية المسئولة عن إدارة محطات براكة النووية وائتلاف هيئة الموارد المائية والنووية الكورية في أبوظبي يوم 23 من الشهر.

ووقع الائتلاف على عقد الصيانة طويل المدى للصيانة لمحطات براكة النووية للسنوات الخمس القادمة.

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