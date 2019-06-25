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عالم

كوريا الشمالية تحتاج مساعدات غذائية إضافية بـ"20 مليون دولار"

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:18 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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أعلن برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أنه يحتاج إلى 20 مليون دولار أمريكي بشكل إضافي لتنفيذ خطته لتقديم المساعدات الغذائية لكوريا الشمالية في هذا العام.

وطبقا للتقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي ونقلته وكالة يونهاب الكورية للأنباء، فقد وصل المبلغ المطلوب لتقديم المساعدات الغذائية لكوريا الشمالية في هذا العام إلى 53.7 مليون دولار، وحصلت المنظمة على 29.8 مليون دولار حتى الآن.

وبالتالي فإن المنظمة تحتاج إلى 20 مليون دولار بشكل إضافي لتنفيذ مشروعها في الفترة من يونيو إلى نوفمبر من هذا العام.

ويركز برنامج الأغذية العالمي، دعمه على الطبقات الضعيفة مثل الأطفال والنساء الحوامل في 60 بلدة في 9 مقاطعات، تعتبر أكثر المناطق تعرضا لمشكلات نقص الغذاء في كوريا الشمالية.

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