ناشطون يطلقون بالونات دعائية مناهضة لنظام كوريا الشمالية

أفادت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، بأن مجموعة من الهاربين الكوريين الشماليين أطلقوا اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ منشورات دعائية مناهضة للنظام الكوري الشمالي عبر الحدود في اتجاه كوريا الشمالية في الذكرى السنوية الـ 69 لاندلاع الحرب الكورية.



وأوضحت أن 8 هاربين كوريين شماليين من جمعية المقاتلين من أجل كوريا الشمالية الحرة(FFNK) أطلقوا في الساعة 1:00 صباح اليوم 20 بالونا يحمل 500 ألف منشور دعائي من بلدة كانج هوا في مدينة إنتشون إلى الشمال.



وتحمل البالونات 500 ألف منشور مندد بالحكم الكوري الشمالي، وألفي ورقة من فئة الدولار الواحد و3 آلاف جهاز للناقل التسلسلي "يو اس بي" يشمل سجلات تنمية كوريا الجنوبية و500 كتاب صغير.