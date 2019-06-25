حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 25 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: يحاول أحد الزملاء أن يخلصك من صدامات في حياتك المهنية وينزع القناع عن بعض الحقائق المخفية.

عاطفيًا: يحالفك الحظ في إشاعة السلام والطمأنينة وراحة البال، وتلطيف الأجواء العاطفية وتقريب المسافات بينك وبين الحبيب.

صحيًا: تعرف كثرة الأمراض الشائعة هذا اليوم، ولا سيما الكوليسترول وغيره، فلا تدعها تتغلب عليك.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.