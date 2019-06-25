حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 25 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: يسرّع هذا اليوم النمط ويكثر من الأعمال والمشاغل ويحدث تغييرًا كبيرًا في أجوائك، فتتلقى الأخبار الجيدة.

عاطفيًا: لا تكون الأوضاع العاطفية جيدة، إذ تشير الحسابات إلى توتر وضغط ومشاعر سلبية ومواجهات مع الشريك.

صحيًا: لا عذر لديك للتقاعس ولا حجّة للتهرّب من تنفيذ الواجبات المفروضة عليك صحيًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.