حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 25 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى الانتباه لمصاريفك وبعض النفقات غير المجدية، ولا سيما أن أي خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.

عاطفيًا: الجرأة في القرارات العاطفية الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض مهما تكن الظروف، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك مهم جدًا.

صحيًا: تستمر في الامتناع عن ممارسة الرياضة بعد خضوعك لعملية في الظهر، مع أنها مفيدة لك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.