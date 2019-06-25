حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 25 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: يجعلك نجاح مهني واثقًا بنفسك، ومتحديًا كل المعوقات، لكن هناك مسؤولية يجب أن تتحملها بوعي وحكمة.

عاطفيًا: تلتقي شخصًا ترتاح إليه وتجذبك ابتسامته الجميلة وشخصيته القوية وحضوره، لا تتردد من التقرب منه.

صحيًا: تستاء من تصرّفات أحد الأصدقاء وتردّ عليه بكلام قاسٍ وتبتعد عنه.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.