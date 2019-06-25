حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 25 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى عدم جرح الآخر أو انتقاده أو توجيه الملامة والملاحظات، لأنّ هذا الأمر قد يضرّ بك.

عاطفيًا: لا تدع المشاكل العاطفية تشغل بالك وتثير قلقل وتبقيك في حال من الانزعاج، قريبًا تنفرج الأمور وتجد الحلول المناسبة.

صحيًا: إحمِ نفسك من الأوبئة والأمراض وكن حذرًا جدًا، وتحصّن بالطعوم التي تبعد عنك الفيروسات.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.