الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
adsads

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 25 يونيو 2019

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:13 ص
جريدة الدستور
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، تجنب العناد والتشبث بأفكار بالية ولا تقدم على صراعات أو خلافات.
عاطفيًا: يوم واعد جدًا على الصعيد العاطفي، يدعمك الشريك في كل ما تقوم به، ويفتح أمامك مجالات جديدة على صعيد حياتك الحميمة.
صحيًا: حاول أن تستغل فصل الصيف كما يجب، والتحق بأحد الأندية أو مارس لعبة رياضية مفيدة لصحتك.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

سعر "الدولار" اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

منذ حوالي 19 ساعة

"الفنانة التقيلة".. رواد السوشيال ميديا يلقنون ميريام فارس درسًا قاسيًا رغم اعتذارها

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأرجنتين يغيب عن مواجهة فنزويلا

منذ حوالي 21 ساعة

طرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

ads

الصور

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

image description

صور ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

image description

وزير التعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي

ads

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

كوتينيو لا يستبعد الرحيل عن برشلونة

نجم منتخب تونس يشيد بجماهير الزمالك

نوريتش سيتي يتعاقد مع المهاجم السويسري درميتش

أمم إفريقيا 2019: أنجولا تباغت تونس ومالى تستعرض أمام موريتانيا

منوعات

تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب

اختبار صاروخ "أنجارا" الفضائي الروسي يدخل مرحلته الختامية

"فيسبوك" يشكِّل مجلس رقابة للتصدي لخطابات الكراهية

انتشار أكل لحوم الكلاب في الأردن يثير سخطا على مواقع التواصل

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

احذر.. أعراض تنذر بحساسية الطفل من المكسرات

للوقاية من السرطان.. 6 فوائد مذهلة للفلفل الحلو

احذر.. تغير لون الأظافر ينذر بسرطان الجلد

6 أدلة على أضرار السيجارة الإلكترونية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك