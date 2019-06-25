حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 25 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يعدك هذا اليوم بتغييرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، وقد تبلغ الهدف المنشود قريبًا وتحصل على ترقية.

عاطفيًا: تحاول استمالة الشريك إلى كل ما تقوم به والظهور أمامه بالمبالي والمهتم، وخصوصًا بعد معاملتك الباردة له أخيرًا.

صحيًا: استفد من فترة بعض الظهر وقم ببعض الأعمال الزراعية في الحقل أو البستان.



الثور

مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم التأقلم مع كثافة الأشغال والضغوط، أجّل المشاريع الكبيرة وكن مستعدًا للتفاوض.

عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر.

صحيًا: تجاوز الأزمات والمشكلات التي تمر بها، وحاول أن ترفه عن نفسك إما بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة.



الجوزاء

مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، تجنب العناد والتشبث بأفكار بالية ولا تقدم على صراعات أو خلافات.

عاطفيًا: يوم واعد جدًا على الصعيد العاطفي، يدعمك الشريك في كل ما تقوم به، ويفتح أمامك مجالات جديدة على صعيد حياتك الحميمة.

صحيًا: حاول أن تستغل فصل الصيف كما يجب، والتحق بأحد الأندية أو مارس لعبة رياضية مفيدة لصحتك.



السرطان

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى عدم جرح الآخر أو انتقاده أو توجيه الملامة والملاحظات، لأنّ هذا الأمر قد يضرّ بك.

عاطفيًا: لا تدع المشاكل العاطفية تشغل بالك وتثير قلقل وتبقيك في حال من الانزعاج، قريبًا تنفرج الأمور وتجد الحلول المناسبة.

صحيًا: احمِ نفسك من الأوبئة والأمراض وكن حذرًا جدًا، وتحصّن بالطعوم التي تبعد عنك الفيروسات.



الأسد

مهنيًا: يجعلك نجاح مهني واثقًا بنفسك، ومتحديًا كل المعوقات، لكن هناك مسؤولية يجب أن تتحملها بوعي وحكمة.

عاطفيًا: تلتقي شخصًا ترتاح إليه وتجذبك ابتسامته الجميلة وشخصيته القوية وحضوره، لا تتردد من التقرب منه.

صحيًا: تستاء من تصرّفات أحد الأصدقاء وتردّ عليه بكلام قاسٍ وتبتعد عنه.



العذراء

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى الانتباه لمصاريفك وبعض النفقات غير المجدية، ولا سيما أن أي خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.

عاطفيًا: الجرأة في القرارات العاطفية الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض مهما تكن الظروف، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك مهم جدًا.

صحيًا: تستمر في الامتناع عن ممارسة الرياضة بعد خضوعك لعملية في الظهر، مع أنها مفيدة لك.



الميزان

مهنيًا: يسرّع هذا اليوم النمط ويكثر من الأعمال والمشاغل ويحدث تغييرًا كبيرًا في أجوائك، فتتلقى الأخبار الجيدة.

عاطفيًا: لا تكون الأوضاع العاطفية جيدة، إذ تشير الحسابات إلى توتر وضغط ومشاعر سلبية ومواجهات مع الشريك.

صحيًا: لا عذر لديك للتقاعس ولا حجّة للتهرّب من تنفيذ الواجبات المفروضة عليك صحيًا.



العقرب

مهنيًا: يحاول أحد الزملاء أن يخلصك من صدامات في حياتك المهنية وينزع القناع عن بعض الحقائق المخفية.

عاطفيًا: يحالفك الحظ في إشاعة السلام والطمأنينة وراحة البال، وتلطيف الأجواء العاطفية وتقريب المسافات بينك وبين الحبيب.

صحيًا: تعرف كثرة الأمراض الشائعة هذا اليوم، ولا سيما الكوليسترول وغيره، فلا تدعها تتغلب عليك.



القوس

مهنيًا: تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة أو بمشروع من دون أن يترك لك وقتًا للفراغ.

عاطفيًا: حافظ على علاقتك الراسخة بالحبيب، فأنت لن تجد له بديلًا على الإطلاق، اقبل النقاش ولا تفرض آراءك عليه.

صحيًا: لا تراهن على الآخرين كي يقولوا لك ما هو الأنجح لك صحيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص.



الجدي

مهنيًا: ينذرك هذا اليوم العصيب بمعارضة شديدة لخططك المستقبلية في المجال المهني، فتحلَّ بالصبر.

عاطفيًا: امنح الحبيب المزيد من الخصوصية ولا تتدخل في شؤونه العملية أو تفرض قراراتك عليه.

صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.



الدلو

مهنيًا: يطرأ اليوم مستجد ما يجعل الأجواء إيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، وتتخلص من عدم الاستقرار.

عاطفيًا: يفاجئك الحبيب بالكثير من الأمور السارّة اليوم، وحنانه وعطفه يجذبانك اليه ويقربانك منه أكثر.

صحيًا: من المفيد بين وقت وآخر تخصيص يوم للتنزه في الطبيعة أو على شاطئ البحر.



الحوت

مهنيًا: تقابل شخصية مهمة في العمل اليوم، حاول أن تشرح لها أفكارك وآراءك ومشاريعك المستبقلية.

عاطفيًا: تفهم مشاعر الحبيب ولا تضغط عليه أكثر، فهو يمر بوضع مقلق ومضطرب بعض الشيء.

صحيًا: قد يصادفك اليوم ما يزعجك ويثير أعصابك ويبقيك في حال من الاضطراب.