حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 25 يونيو 2019
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:02 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يعدك هذا اليوم بتغييرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، وقد تبلغ الهدف المنشود قريبًا وتحصل على ترقية.
عاطفيًا: تحاول استمالة الشريك إلى كل ما تقوم به والظهور أمامه بالمبالي والمهتم، وخصوصًا بعد معاملتك الباردة له أخيرًا.
صحيًا: استفد من فترة بعض الظهر وقم ببعض الأعمال الزراعية في الحقل أو البستان.
الثور
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم التأقلم مع كثافة الأشغال والضغوط، أجّل المشاريع الكبيرة وكن مستعدًا للتفاوض.
عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر.
صحيًا: تجاوز الأزمات والمشكلات التي تمر بها، وحاول أن ترفه عن نفسك إما بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة.
الجوزاء
مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، تجنب العناد والتشبث بأفكار بالية ولا تقدم على صراعات أو خلافات.
عاطفيًا: يوم واعد جدًا على الصعيد العاطفي، يدعمك الشريك في كل ما تقوم به، ويفتح أمامك مجالات جديدة على صعيد حياتك الحميمة.
صحيًا: حاول أن تستغل فصل الصيف كما يجب، والتحق بأحد الأندية أو مارس لعبة رياضية مفيدة لصحتك.
السرطان
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى عدم جرح الآخر أو انتقاده أو توجيه الملامة والملاحظات، لأنّ هذا الأمر قد يضرّ بك.
عاطفيًا: لا تدع المشاكل العاطفية تشغل بالك وتثير قلقل وتبقيك في حال من الانزعاج، قريبًا تنفرج الأمور وتجد الحلول المناسبة.
صحيًا: احمِ نفسك من الأوبئة والأمراض وكن حذرًا جدًا، وتحصّن بالطعوم التي تبعد عنك الفيروسات.
الأسد
مهنيًا: يجعلك نجاح مهني واثقًا بنفسك، ومتحديًا كل المعوقات، لكن هناك مسؤولية يجب أن تتحملها بوعي وحكمة.
عاطفيًا: تلتقي شخصًا ترتاح إليه وتجذبك ابتسامته الجميلة وشخصيته القوية وحضوره، لا تتردد من التقرب منه.
صحيًا: تستاء من تصرّفات أحد الأصدقاء وتردّ عليه بكلام قاسٍ وتبتعد عنه.
العذراء
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى الانتباه لمصاريفك وبعض النفقات غير المجدية، ولا سيما أن أي خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.
عاطفيًا: الجرأة في القرارات العاطفية الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض مهما تكن الظروف، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك مهم جدًا.
صحيًا: تستمر في الامتناع عن ممارسة الرياضة بعد خضوعك لعملية في الظهر، مع أنها مفيدة لك.
الميزان
مهنيًا: يسرّع هذا اليوم النمط ويكثر من الأعمال والمشاغل ويحدث تغييرًا كبيرًا في أجوائك، فتتلقى الأخبار الجيدة.
عاطفيًا: لا تكون الأوضاع العاطفية جيدة، إذ تشير الحسابات إلى توتر وضغط ومشاعر سلبية ومواجهات مع الشريك.
صحيًا: لا عذر لديك للتقاعس ولا حجّة للتهرّب من تنفيذ الواجبات المفروضة عليك صحيًا.
العقرب
مهنيًا: يحاول أحد الزملاء أن يخلصك من صدامات في حياتك المهنية وينزع القناع عن بعض الحقائق المخفية.
عاطفيًا: يحالفك الحظ في إشاعة السلام والطمأنينة وراحة البال، وتلطيف الأجواء العاطفية وتقريب المسافات بينك وبين الحبيب.
صحيًا: تعرف كثرة الأمراض الشائعة هذا اليوم، ولا سيما الكوليسترول وغيره، فلا تدعها تتغلب عليك.
القوس
مهنيًا: تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة أو بمشروع من دون أن يترك لك وقتًا للفراغ.
عاطفيًا: حافظ على علاقتك الراسخة بالحبيب، فأنت لن تجد له بديلًا على الإطلاق، اقبل النقاش ولا تفرض آراءك عليه.
صحيًا: لا تراهن على الآخرين كي يقولوا لك ما هو الأنجح لك صحيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص.
الجدي
مهنيًا: ينذرك هذا اليوم العصيب بمعارضة شديدة لخططك المستقبلية في المجال المهني، فتحلَّ بالصبر.
عاطفيًا: امنح الحبيب المزيد من الخصوصية ولا تتدخل في شؤونه العملية أو تفرض قراراتك عليه.
صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.
الدلو
مهنيًا: يطرأ اليوم مستجد ما يجعل الأجواء إيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، وتتخلص من عدم الاستقرار.
عاطفيًا: يفاجئك الحبيب بالكثير من الأمور السارّة اليوم، وحنانه وعطفه يجذبانك اليه ويقربانك منه أكثر.
صحيًا: من المفيد بين وقت وآخر تخصيص يوم للتنزه في الطبيعة أو على شاطئ البحر.
الحوت
مهنيًا: تقابل شخصية مهمة في العمل اليوم، حاول أن تشرح لها أفكارك وآراءك ومشاريعك المستبقلية.
عاطفيًا: تفهم مشاعر الحبيب ولا تضغط عليه أكثر، فهو يمر بوضع مقلق ومضطرب بعض الشيء.
صحيًا: قد يصادفك اليوم ما يزعجك ويثير أعصابك ويبقيك في حال من الاضطراب.
الحمل
مهنيًا: يعدك هذا اليوم بتغييرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، وقد تبلغ الهدف المنشود قريبًا وتحصل على ترقية.
عاطفيًا: تحاول استمالة الشريك إلى كل ما تقوم به والظهور أمامه بالمبالي والمهتم، وخصوصًا بعد معاملتك الباردة له أخيرًا.
صحيًا: استفد من فترة بعض الظهر وقم ببعض الأعمال الزراعية في الحقل أو البستان.
الثور
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم التأقلم مع كثافة الأشغال والضغوط، أجّل المشاريع الكبيرة وكن مستعدًا للتفاوض.
عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر.
صحيًا: تجاوز الأزمات والمشكلات التي تمر بها، وحاول أن ترفه عن نفسك إما بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة.
الجوزاء
مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، تجنب العناد والتشبث بأفكار بالية ولا تقدم على صراعات أو خلافات.
عاطفيًا: يوم واعد جدًا على الصعيد العاطفي، يدعمك الشريك في كل ما تقوم به، ويفتح أمامك مجالات جديدة على صعيد حياتك الحميمة.
صحيًا: حاول أن تستغل فصل الصيف كما يجب، والتحق بأحد الأندية أو مارس لعبة رياضية مفيدة لصحتك.
السرطان
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى عدم جرح الآخر أو انتقاده أو توجيه الملامة والملاحظات، لأنّ هذا الأمر قد يضرّ بك.
عاطفيًا: لا تدع المشاكل العاطفية تشغل بالك وتثير قلقل وتبقيك في حال من الانزعاج، قريبًا تنفرج الأمور وتجد الحلول المناسبة.
صحيًا: احمِ نفسك من الأوبئة والأمراض وكن حذرًا جدًا، وتحصّن بالطعوم التي تبعد عنك الفيروسات.
الأسد
مهنيًا: يجعلك نجاح مهني واثقًا بنفسك، ومتحديًا كل المعوقات، لكن هناك مسؤولية يجب أن تتحملها بوعي وحكمة.
عاطفيًا: تلتقي شخصًا ترتاح إليه وتجذبك ابتسامته الجميلة وشخصيته القوية وحضوره، لا تتردد من التقرب منه.
صحيًا: تستاء من تصرّفات أحد الأصدقاء وتردّ عليه بكلام قاسٍ وتبتعد عنه.
العذراء
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى الانتباه لمصاريفك وبعض النفقات غير المجدية، ولا سيما أن أي خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.
عاطفيًا: الجرأة في القرارات العاطفية الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض مهما تكن الظروف، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك مهم جدًا.
صحيًا: تستمر في الامتناع عن ممارسة الرياضة بعد خضوعك لعملية في الظهر، مع أنها مفيدة لك.
الميزان
مهنيًا: يسرّع هذا اليوم النمط ويكثر من الأعمال والمشاغل ويحدث تغييرًا كبيرًا في أجوائك، فتتلقى الأخبار الجيدة.
عاطفيًا: لا تكون الأوضاع العاطفية جيدة، إذ تشير الحسابات إلى توتر وضغط ومشاعر سلبية ومواجهات مع الشريك.
صحيًا: لا عذر لديك للتقاعس ولا حجّة للتهرّب من تنفيذ الواجبات المفروضة عليك صحيًا.
العقرب
مهنيًا: يحاول أحد الزملاء أن يخلصك من صدامات في حياتك المهنية وينزع القناع عن بعض الحقائق المخفية.
عاطفيًا: يحالفك الحظ في إشاعة السلام والطمأنينة وراحة البال، وتلطيف الأجواء العاطفية وتقريب المسافات بينك وبين الحبيب.
صحيًا: تعرف كثرة الأمراض الشائعة هذا اليوم، ولا سيما الكوليسترول وغيره، فلا تدعها تتغلب عليك.
القوس
مهنيًا: تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة أو بمشروع من دون أن يترك لك وقتًا للفراغ.
عاطفيًا: حافظ على علاقتك الراسخة بالحبيب، فأنت لن تجد له بديلًا على الإطلاق، اقبل النقاش ولا تفرض آراءك عليه.
صحيًا: لا تراهن على الآخرين كي يقولوا لك ما هو الأنجح لك صحيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص.
الجدي
مهنيًا: ينذرك هذا اليوم العصيب بمعارضة شديدة لخططك المستقبلية في المجال المهني، فتحلَّ بالصبر.
عاطفيًا: امنح الحبيب المزيد من الخصوصية ولا تتدخل في شؤونه العملية أو تفرض قراراتك عليه.
صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.
الدلو
مهنيًا: يطرأ اليوم مستجد ما يجعل الأجواء إيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، وتتخلص من عدم الاستقرار.
عاطفيًا: يفاجئك الحبيب بالكثير من الأمور السارّة اليوم، وحنانه وعطفه يجذبانك اليه ويقربانك منه أكثر.
صحيًا: من المفيد بين وقت وآخر تخصيص يوم للتنزه في الطبيعة أو على شاطئ البحر.
الحوت
مهنيًا: تقابل شخصية مهمة في العمل اليوم، حاول أن تشرح لها أفكارك وآراءك ومشاريعك المستبقلية.
عاطفيًا: تفهم مشاعر الحبيب ولا تضغط عليه أكثر، فهو يمر بوضع مقلق ومضطرب بعض الشيء.
صحيًا: قد يصادفك اليوم ما يزعجك ويثير أعصابك ويبقيك في حال من الاضطراب.