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اقتصاد

جمارك مطار سوهاج تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 06:17 ص
جريدة الدستور
حسن كامل
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تمكن رجال جمارك سوهاج برئاسة عمر أحمد سليمان مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1978.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط العربية القادمة من الشارقة، اشتبه عمر أحمد سليمان مدير الجمرك فى الراكب المصري "م. ق. م"، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أجنبية تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY جهاز الاكسراي بمعرفة حشمت محمد مأمور الفحص تحت إشراف حسن أبوكريشة مدير إدارة الفحص تم تأكيد الاشتباه، وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من عاطف عبدالشافي وممدوح عبد الشافي ومحمود عبدالفتاح مأمورى الحركة وعصام بلال بمكافحة التهرييب وبلال محمد بالأمن الجمركي، حيث تبين وجود 891 عبوة أدوية بشرية لعلاج العقم والأورام داخل حقائبه، وتبلغ التعويضات المستحقة مليون و398 ألف جنيه.

وقرر يوسف محمد علي مدير عام الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ والعرض على النيابى العامة.

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