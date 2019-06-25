كوتينيو لا يستبعد الرحيل عن برشلونة

رفض البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب وسط برشلونة الإسباني، تأكيد استمراره مع الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل من عدمه، ليفتح الباب أمام الرحيل عن قلعة "كامب نو".



كوتينيو يلعب لبرشلونة منذ موسم ونصف، لكنه فشل في نيل ثقة الجماهير الكتالونية التي أطلقت ضده صافرات استهجان في مباريات الفريق الموسم الماضي.



وسُئل كوتينيو عن مستقبله مع البارسا فأجاب في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لا نعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل".



واستدرك: "لدي عقد ممتد مع برشلونة، دائما ما كانت رغبتي هي أن أنتصر في هذا النادي، لكن الآن أركز تماما مع منتخب البرازيل وبطولة كوبا أمريكا".



وبخصوص إمكانية تعاقد ناديه مع مواطنه نيمار دا سيلفا والفرنسي أنطوان جريزمان، رد قائلًا: "اللعب بجوار اللاعبين الجيدين دائما أمر رائع، سيكون من دواعي سروري أن ألعب بجوار أي منهما".