الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
adsads

رياضة

الأشعة تحدد موقف حارس غينيا من المشاركة أمام نيجيريا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:10 ص
جريدة الدستور
طباعة
يخضع علي كيتا حارس مرمى منتخب غينيا لأشعة في أحد المراكز المتخصصة بالإسكندرية؛ لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء نيجيريا المقرر له غدًا الأربعاء ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وتعرض كيتا للإصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده الأولى أمام مدغشقر التي انتهت بالتعادل بنتيجة "2-2".

وطلب طبيب غينيا خضوع كيتا حارس إوسترسوند السويدي للأشعة، بمنطقة أنكل القدم للتأكد من قدرته على اللحاق مباراة نيجيريا.

وتلعب غينيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية التي تضم: "نيجيريا، وبوروندي، ومدغشقر".

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

قيادي إخواني سابق: هكذا صُنع أبو تريكة باحترافية لضرب القضاء (فيديو)

منذ ثلث ساعة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019

منذ 35 دقيقة

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019

منذ حوالي 11 ساعة

محمد الباز يحذر من 5 صفحات على "فيسبوك" تحرض ضد الدولة (فيديو)

ads

الصور

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

image description

صور ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

image description

وزير التعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي

ads

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

الأشعة تحدد موقف حارس غينيا من المشاركة أمام نيجيريا

كوتينيو لا يستبعد الرحيل عن برشلونة

نجم منتخب تونس يشيد بجماهير الزمالك

ديابى أفضل لاعب فى مباراة مالى وموريتانيا

منوعات

تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب

اختبار صاروخ "أنجارا" الفضائي الروسي يدخل مرحلته الختامية

"فيسبوك" يشكِّل مجلس رقابة للتصدي لخطابات الكراهية

انتشار أكل لحوم الكلاب في الأردن يثير سخطا على مواقع التواصل

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

احذر.. أعراض تنذر بحساسية الطفل من المكسرات

للوقاية من السرطان.. 6 فوائد مذهلة للفلفل الحلو

احذر.. تغير لون الأظافر ينذر بسرطان الجلد

6 أدلة على أضرار السيجارة الإلكترونية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك