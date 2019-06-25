الأشعة تحدد موقف حارس غينيا من المشاركة أمام نيجيريا

يخضع علي كيتا حارس مرمى منتخب غينيا لأشعة في أحد المراكز المتخصصة بالإسكندرية؛ لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء نيجيريا المقرر له غدًا الأربعاء ببطولة كأس أمم أفريقيا.



وتعرض كيتا للإصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده الأولى أمام مدغشقر التي انتهت بالتعادل بنتيجة "2-2".



وطلب طبيب غينيا خضوع كيتا حارس إوسترسوند السويدي للأشعة، بمنطقة أنكل القدم للتأكد من قدرته على اللحاق مباراة نيجيريا.



وتلعب غينيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية التي تضم: "نيجيريا، وبوروندي، ومدغشقر".



وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية.