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عالم

القوات السورية تعثر على قنابل إسرائيلية فى دمشق والقنيطرة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:42 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
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عثرت الجهات المختصة السورية على قنابل إسرائيلية، وكمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال من مخلفات الإرهابيين في ريفي دمشق والقنيطرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس الإثنين.

وذكرت"سانا"، أن القوات السورية عثرت على الأسلحة والذخائر خلال استكمالها تمشيط المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب بريفي دمشق والقنيطرة.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الجهات المختصة، أنه من خلال متابعة تمشيط القرى المحررة في ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي الغربي وبالتعاون مع الأهالي تم العثور على أسلحة وذخيرة بعضها إسرائيلي الصنع وأجهزة اتصال من مخلفات المجموعات الإرهابية قبل اندحارها".

وأضاف المصدر، أن الأسلحة المضبوطة تشمل قنابل إسرائيلية الصنع وألغاما وعبوات ناسفة وذخائر متنوعة وأجهزة اتصال وألغاما مضادة للآليات، إضافة إلى سيارة من نوع "بيك اب" مسروقة من إحدى الجهات العامة.

وأشار إلى أن فرق الهندسة قامت بتفجير عدد من الألغام والعبوات الناسفة التي كان زرعها الإرهابيون في الأراضي الزراعية.

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