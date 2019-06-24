نوريتش سيتي يتعاقد مع المهاجم السويسري درميتش

تعاقد نوريتش سيتي مع يوسيب درميتش مهاجم منتخب سويسرا في صفقة انتقال مجانية من بروسيا مونشنجلادباخ حيث يتأهب الفريق للعودة لمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد صعوده مؤخرا.

ووقع درميتش (26 عاما) عقدا لثلاث سنوات بعدما قضى المواسم الأربعة الأخيرة مع مونشنجلادباخ كما ذاق خبرة اللعب في دوري أبطال أوروبا مع باير ليفركوزن.



وخاض درميتش 32 مباراة دولية، حيث مثل سويسرا في بطولتين لكأس العالم، وسجل عشرة أهداف لبلاده.



وهو ثاني صفقة يبرمها نوريتش قبل انطلاق الموسم الجديد بعد التعاقد مع باتريك روبرتس جناح مانشستر سيتي على سبيل الإعارة. وأبلغ درميتش موقع النادي على الانترنت "السعادة لا تسعني باللعب في الدوري الممتاز. لا أطيق الانتظار لاني سمعت الكثير من الأشياء من زملائي في المنتخب الوطني الذين لعبوا في الدوري الممتاز".