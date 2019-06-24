"ريلمي" تحصل على رخصة الجيل الخامس في الصين

كشفت شركة realme عن حصولها على تراخيص استخدام تقنية الجيل الخامس، وتعتزم الشركة طرح هاتف بتقنية 5G لتصبح realme من أوائل العلامات التجارية التي تطلق الهواتف الذكية بتقنية الـ5G في الصين.



كما طرحت الشركة أحدث هواتفها realme 3 Pro الذي يقدم أداء استثنائي من حيث عمر البطارية، وحجم الشاشة والتصميم. ويعتبر3 Pro من الهواتف الرائدة في الفئة السعرية المتوسطة، الموجهة خصيصًا لفئة الشباب.



ويأتي هاتف realme 3 Pro بمعالج ثماني النواة snapdragon 710 AIE ومعالج رسوميات 616 لأداء ألعاب أقوى وصور رائعة، وكذلك بطارية ضخمة بسعة 4045 مللي أمبير في الساعة، وشاحن VOOC سريع يُمكنك من استخدام الهاتف لمدة 5 ساعات عند شحنه لمدة 10 دقائق فقط. أما بالنسبة لشاشة الهاتف، فهو مزود بشاشة dewdrop بحجم 6.3 بوصة، وإطار نحيف بحجم 1.55 مللي، وتأتي حجم الشاشة للهاتف بنسبة 90.8%، كما أنها تأتي محمية بزجاج corning gorilla الجيل الخامس، حيث تسمح للمستهلكين بالاستمتاع بعرض مرئي كامل.



فيما يتعلق بالتصوير، يقدم realme 3 Pro تجربة ممتازة لالتقاط الصور من خلال تحسين الـ hardware وضبط خوارزمية الـ software، كما تم إضافة أوضاع مثل Nightscape وChrome Boost وUltra HD للكاميرا والتي قد تم ترقيتها بالكامل عن الإصدارات السابقة لهواتف realme مما أدى إلى تجربة تصوير رائعة للغاية. لا يقتصر الأمر على تطوير وضع Chrome Boost عن السابق ولكن أيضًا تم تطوير الكاميرا بشكل كبير لتلبية احتياجات المستخدمين من تأثيرات التصوير ولون ونمط الصورة. يستخدم وضع Ultra HD المكون حديثا تقنية تركيب الإطارات المتعددة، مما يسمح بتوليف صور متعددة بدقة 16 مليون بكسل لكل منها في صورة واحدة ذات وضوح فائق بدقة 64 ميجا بكسل، للحصول على صور أكثر جمالا بجودة أفضل.



أخيرا، تم تزويد realme 3 Pro بنظام التشغيل 6.0 Color OS بمفهوم التصميم بلا حدود، ويتميز هذا النظام بجمالية ألوانه الفريدة بفضل توليفات ألوان عالية التباين وعالية التشبع، ويقدم realme 3 Pro عناصر جمالية ذات لون مخصص بشكل استثنائي. كما يتوفر realme 3 Pro باللون البنفسجي البرقي والأزرق النيترو.



ومن المقرر أن يتم طرح هاتف realme 3 Pro نسخة 4+64 جيجا أونلاين على موقع جوميا بداية من يوم 26 يونيو حتى 2 يوليو القادم أما نسخة 6+128 جيجابايت، سيبدأ الحجز المسبق لها على موقع Btech بداية من يوم 26 يونيو، وسيبدأ البيع يوم 4 يوليو



وقال اندرو نبيل مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة realme Egypt"لقد صممنا هذا المنتج بجرأة، فهو مزيجًا جديدًا من التكنولوجيا المتطورة والأداء العالي. ولم ننسى أراء المستخدمين حول المنتجات السابقة، فقد قمنا بدمج هذه التعليقات لجلب التجربة الرائدة إلى الفئة السعرية المتوسطة والتي تتراوح ما بين الـ4،000 و5،000 جنيه. اليوم أصبح لدى realme أكثر من 80 ألف مستخدم في مصر، شهدوا وشاركوا في ولادة وتطوير realme وسيواصلون النمو معنا".