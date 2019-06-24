القاهرة : الثلاثاء 25 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:04 م

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
04:14 م

رسائل السيسي لرئيس موزمبيق

12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

اقتصاد
الإثنين 24/يونيو/2019 - 11:53 م

"ريلمي" تحصل على رخصة الجيل الخامس في الصين

ريلمي تحصل على رخصة
dostor.org/2686110

كشفت شركة realme عن حصولها على تراخيص استخدام تقنية الجيل الخامس، وتعتزم الشركة طرح هاتف بتقنية 5G لتصبح realme من أوائل العلامات التجارية التي تطلق الهواتف الذكية بتقنية الـ5G في الصين.

كما طرحت الشركة أحدث هواتفها realme 3 Pro الذي يقدم أداء استثنائي من حيث عمر البطارية، وحجم الشاشة والتصميم. ويعتبر3 Pro من الهواتف الرائدة في الفئة السعرية المتوسطة، الموجهة خصيصًا لفئة الشباب.

ويأتي هاتف realme 3 Pro بمعالج ثماني النواة snapdragon 710 AIE ومعالج رسوميات 616 لأداء ألعاب أقوى وصور رائعة، وكذلك بطارية ضخمة بسعة 4045 مللي أمبير في الساعة، وشاحن VOOC سريع يُمكنك من استخدام الهاتف لمدة 5 ساعات عند شحنه لمدة 10 دقائق فقط. أما بالنسبة لشاشة الهاتف، فهو مزود بشاشة dewdrop بحجم 6.3 بوصة، وإطار نحيف بحجم 1.55 مللي، وتأتي حجم الشاشة للهاتف بنسبة 90.8%، كما أنها تأتي محمية بزجاج corning gorilla الجيل الخامس، حيث تسمح للمستهلكين بالاستمتاع بعرض مرئي كامل.

فيما يتعلق بالتصوير، يقدم realme 3 Pro تجربة ممتازة لالتقاط الصور من خلال تحسين الـ hardware وضبط خوارزمية الـ software، كما تم إضافة أوضاع مثل Nightscape وChrome Boost وUltra HD للكاميرا والتي قد تم ترقيتها بالكامل عن الإصدارات السابقة لهواتف realme مما أدى إلى تجربة تصوير رائعة للغاية. لا يقتصر الأمر على تطوير وضع Chrome Boost عن السابق ولكن أيضًا تم تطوير الكاميرا بشكل كبير لتلبية احتياجات المستخدمين من تأثيرات التصوير ولون ونمط الصورة. يستخدم وضع Ultra HD المكون حديثا تقنية تركيب الإطارات المتعددة، مما يسمح بتوليف صور متعددة بدقة 16 مليون بكسل لكل منها في صورة واحدة ذات وضوح فائق بدقة 64 ميجا بكسل، للحصول على صور أكثر جمالا بجودة أفضل.

أخيرا، تم تزويد realme 3 Pro بنظام التشغيل 6.0 Color OS بمفهوم التصميم بلا حدود، ويتميز هذا النظام بجمالية ألوانه الفريدة بفضل توليفات ألوان عالية التباين وعالية التشبع، ويقدم realme 3 Pro عناصر جمالية ذات لون مخصص بشكل استثنائي. كما يتوفر realme 3 Pro باللون البنفسجي البرقي والأزرق النيترو.

ومن المقرر أن يتم طرح هاتف realme 3 Pro نسخة 4+64 جيجا أونلاين على موقع جوميا بداية من يوم 26 يونيو حتى 2 يوليو القادم أما نسخة 6+128 جيجابايت، سيبدأ الحجز المسبق لها على موقع Btech بداية من يوم 26 يونيو، وسيبدأ البيع يوم 4 يوليو

وقال اندرو نبيل مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة realme Egypt"لقد صممنا هذا المنتج بجرأة، فهو مزيجًا جديدًا من التكنولوجيا المتطورة والأداء العالي. ولم ننسى أراء المستخدمين حول المنتجات السابقة، فقد قمنا بدمج هذه التعليقات لجلب التجربة الرائدة إلى الفئة السعرية المتوسطة والتي تتراوح ما بين الـ4،000 و5،000 جنيه. اليوم أصبح لدى realme أكثر من 80 ألف مستخدم في مصر، شهدوا وشاركوا في ولادة وتطوير realme وسيواصلون النمو معنا".

موضوعات متعلقة

"Huawei" تطلق هاتفها الأحدث بمواصفات فائقة

هواوي تطلق Y7 Prime 2019 في السوق المصري

"vivo" تزيح الستار عن أحد أفضل الهواتف في العالم

"شاومي" تطلق "Redmi Note 7" في مصر

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام

منذ أقل من شهر

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول

منذ شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أكثر من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ 3 شهر

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

الآن

"فيسبوك" يشكِّل مجلس رقابة للتصدي لخطابات الكراهية

ياسمين صبري توجه رسالة لجمهورها عقب تعافيها من أزمة صحية (فيديو)

محمد الباز يحذر من 5 صفحات على "فيسبوك" تحرض ضد الدولة (فيديو)

بعد حجب 20 جائزة من "التشجيعية".. الباز يوجه رسالة للسيسي

ads
ads
الأكثر قراءة

أجيري يفكر في الانتحار أمام الكونغو!

فيديو.. محمد الباز يكشف تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية

محمد الباز يحذر من 5 صفحات على "فيسبوك" تحرض ضد الدولة (فيديو)

نجم الأرجنتين يغيب عن مواجهة فنزويلا

ألبومات الصور

صور ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

وزير التعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي

كواليس مباراة الجزائر وكنيا

في 100 صورة.. كواليس الفوز الصعب للمغرب على ناميبيا

رياضة

نوريتش سيتي يتعاقد مع المهاجم السويسري درميتش

مالي تقسو على موريتانيا الوافد الجديد بكأس الأمم الافريقية

الفتح السعودي يتعاقد مع محمد ناجي

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

أجيري يفكر في الانتحار أمام الكونغو!

فيديو.. محمد الباز يكشف تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية

محمد الباز يحذر من 5 صفحات على "فيسبوك" تحرض ضد الدولة (فيديو)

نجم الأرجنتين يغيب عن مواجهة فنزويلا

الرئيس نيوز

اكتشاف شبكة تجسس داخل وزارة النفط الإيرانية

مصرع 3 وإصابة 13 في انفجار "جسم غريب" بوادي النطرون

صورة الفتاة "المخدرة" بطلة واقعة الموتوسيكل في الإسكندرية

الأرصاد: موجة حارة من غد.. والعظمى بالقاهرة تصل إلى 40

"أبو شقة": صفحات تنصب على المواطنين باسمي في "فيسبوك"

كشكول

رسالة هامة من«شوقي» لأولياء الأمور عقب نتيجه الأول الثانوي

«شوقي»: لايوجد تظلمات في النظام الإلكتروني

اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا الجديدة لتربية رياضية بنين حلوان

"أهمية بكتريا البروبيوتيك" في مقاومة سرطان القولون.. رسالة دكتوراه بالمنوفية

"نجم": نسعى لتقديم منحة سفر للخارج لكل شباب أعضاء هيئة التدريس

الأمصار

رئيس الوزراء الماليزى يصف قمة "الآسيان الـ34" بـ"الناجحة والمثمرة"

وزير الاتصالات الإسرائيلي يستقيل من منصبه

زلزال قوته 7.5 درجة يضرب تيمور الشرقية وأستراليا

تحطم مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" في ألمانيا ونجاة الطيارين

اتحاد الكرة: انطلاق دوري القسم الثاني في أكتوبر المقبل

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب

اختبار صاروخ "أنجارا" الفضائي الروسي يدخل مرحلته الختامية

"فيسبوك" يشكِّل مجلس رقابة للتصدي لخطابات الكراهية

الصحة

احذر.. أعراض تنذر بحساسية الطفل من المكسرات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎