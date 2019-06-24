مالي تقسو على موريتانيا الوافد الجديد بكأس الأمم الافريقية

افتتحت مالي مشوارها في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بانتصاركبير 4-1 على موريتانيا ضمن المجموعة الخامسة في السويس اليوم الاثنين.



وتصدرت مالي المجموعة بثلاث نقاط متقدمة بفارق نقطتين عن تونسوأنجولا بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق اليوم ضمن المجموعة ذاتهابينما ظلت موريتانيا، التي تشارك في البطولة لأول مرة في تاريخها، بدون رصيد.



وافتتح عبد الله ديابي أهداف مالي بتسديدة قوية بيسراه من عندحافة منطقة الجزاء في الدقيقة 37 قبل أن يضاعف موسى ماريجا النتيجةمن ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.



وجعل آدما تراوري النتيجة 3-صفر عندما راوغ أحد المدافعين وسدد بيسراه في مرمى سليمان إبراهيم حارس موريتانيا من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 55.



وحاولت موريتانيا تقليص الفارق في الشوط الثاني وضغطت بشدة على مرمى جيجي ديارا حارس مرمى حتى نجح الحسن العيد لاعب ريال بلد الوليد الإسباني في تقليص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 72.



وبعدها بدقيقتين راوغ البديل آدما تراوري أحد المدافعين وأرسل تسديدة بيسراه في الزاوية البعيدة لمرمى إبراهيم.



وهذه النتيجة الأكبر في البطولة، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو تموز المقبل، حتى الآن.



وتلتقي مالي مع تونس في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل بينما تلعب موريتانيا مع أنجولا في اليوم التالي.