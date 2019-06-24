وزير الرياضة الأوغندي: نحن في مهمة قومية بأمم أفريقيا

أكد تشارلز باكابوليندي وزير الرياضة الأوغندي أن الأجواء في معسكر منتخب بلاده في مصر إيجابية وتوحي بالكثير من الثقة في تقديم نتائج جيدة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وقال وزير الرياضة في تصريحات صحفية اليوم: "اللاعبون يعلمون جيدًا أنهم في مهمة قومية، وينفذون التعليمات باحترافية كبيرة، ويعلمون تمامًا أنه لا مجال للتعادل أو للهزيمة في المباريات، ويعلمون أن الجميع بذل الكثير من الجهد للوصول إلى هنا، لذلك لم نأت إلى مصر لكي لنحظى

بأوقات جيدة".

وأضاف باكابوليندي:"جميع اللاعبين يعلمون أننا نقف بجانبهم، وأننا جميعًا نعتمد عليهم، لذلك عليهم أن يردوا على هذه الثقة الكبيرة بالفوز، وبصفتي وزير الرياضة، أنا متفائل ومتحمس للغاية لهذا المنتخب، لا توجد إصابات والأجواء العامة جيدة، لذلك لا يتبقى لنا سوى أن نتمنى لهم حظًا

موفقًا في المباريات".

كان منتخب أوغندا قد خاض أول مباراة له في البطولة الإفريقية أمام منتخب الكونغو الديموقراطية، وتمكن من الفوز بهدفين نظيفين، ليتصدر المجموعة الأولى، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب مصر.