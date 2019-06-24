ساني يغيب عن أسود التيرانجا أمام الجزائر وكينيا بسبب الإصابة

أثبتت الأشعة التي أجريت لساليف ساني لاعب منتخب السنغال الأول لكرة القدم إصابته بالتواء شديد في كاحل القدم وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة منتخب أسود التيرانجا أمس أمام منتخب تنزانيا ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في بطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، حيث غادر ساني المباراة لشعوره بالام شديدة.



وسيغيب ساني مدافع شالكه الألماني وأسود التيرانجا بسبب الإصابة لمدة تصل إلى أسبوعين، وهو ما يعني ابتعاده عن تشكيلة منتخب بلاده في مباراتيه المقبلتين أمام الجزائر وكينيا، في دور المجموعات بالبطولة.



وفاز منتخب السنغال على تنزانيا بثنائية دون رد، سجلهما كيتا بالدي وكريبين دياتا، ليتقاسم صدارة المجموعة الثالثة مع المنتخب الجزائري، الذي انتصر على كينيا بنفس النتيجة.

