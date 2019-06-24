القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي الجديد يؤكد استمرار أولويات البنتاجون

تعهد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر، اليوم، بأن تستمر "أولويات البنتاجون على حالها" رغم التغيير المفاجئ في القيادة.



وأشار إسبر - في أول مذكرة داخلية بالوزارة منذ توليه المنصب صباح اليوم - حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إلى أن استراتيجية الأمن القومي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي خارطة طريق البنتاجون.



وقال إسبر إنه "بينما نستمر في التقدم بالأمن القومي، دعوني أعيد التأكيد على مسارنا للأمام.. استراتيجية الأمن القومي تظل الوثيقة المرشدة لنا، وكل شيء نفعله ينبغي أن يدعم أهدافها المنصوص عليها.. أولويات الوزارة تظل على حالها".



وأوضح إسبر 3 أهداف رئيسية في خطابه وهي بناء المزيد من القوة الفتاكة وتعزيز التحالفات وجذب شركاء جدد وإصلاح الممارسات الداخلية للبنتاجون "من أجل أداء أفضل وقدرة أكبر على تحمل التكاليف".



ودعا إسبر كبار المسؤولين في البنتاجون إلى الاستمرار على القيم والسلوكيات الحالية التي تمثل أفضل الممارسات العسكرية وتسلط الضوء على شخصية وكرامة الجيش التي يقدرها الشعب الأمريكي.



وكان البيت الأبيض قد أعلن، ليل الجمعة الماضي، نية ترامب لترشيح إسبر لقيادة البنتاجون خلفا لباتريك شاناهان الذي كان قائما بالأعمال منذ يناير الماضي قبل أن ينسحب، الثلاثاء الماضي، من شغل المنصب بعد ظهور تقارير حول واقعة عنف أسري حدثت منذ سنوات.



وقد يصبح مارك إسبر، المرشح الجديد لترامب لقيادة البنتاجون خلفا لجيمس ماتيس الذي استقال في ديسمبر الماضي بعد قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، في حال تصديق الكونجرس على تعيينه.

