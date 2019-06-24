المكسيك تنشر 15 ألف شرطي على حدودها مع أمريكا

نشرت المكسيك، الإثنين، نحو 15 ألف شرطي وجندي على حدودها مع الولايات المتحدة في إطار اتفاق مبرم مع واشنطن لوقف الهجرة غير الشرعية.



وقال وزير الدفاع المكسيكي لويس كريسنسيو ساندوفال "أجرينا عملية نشر لنحو 15 ألف رجل من الحرس الوطني والجيش في شمال البلاد".



وأوضح وزير الدفاع أنه تم أيضا نشر 6500 رجل على الحدود الجنوبية مع جواتيمالا لمنع عبور آلاف المهاجرين من دول أمريكا الوسطى الساعين للوصول إلى الولايات المتحدة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد نهاية مايو الماضي بفرض تعريفات جمركية على كافة المنتجات المكسيكية المصدرة إلى الولايات المتحدة إذا لم توقف مكسيكو موجة المهاجرين.



وفي 7 يونيو توصل البلدان إلى اتفاق وتعهدت المكسيك بتسريع عودة المهاجرين إلى بلدانهم في انتظار دراسة ملفاتهم لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.



وسيتم تقييم حصيلة هذه الإجراءات في غضون 45 يوما.