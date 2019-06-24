قيادي إخواني سابق: هكذا صُنع أبو تريكة باحترافية لضرب القضاء (فيديو)

قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني السابق، إن محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، صناعة هوليودية، تم صناعته بإتقان وحرفية لابتزاز الجماهير المصرية، خاصة الشباب من سن 15 و20 سنة.

وأضاف ربيع، في حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مسألة انتماء أبو تريكة للإخوان محسومة، حيث انضم عن طريق لجنة الصفوة والرموز، وتم ترشيحه من قيادة إخوانية من ناهيا، وعصام العريان قال عنه "تربيتي".

وأردف: "نظرًا لحساسية أبو تريكة كلاعب كورة، تم إدخاره لموقف ما، تم تحنيطه، بحيث لا يظهر عليه أي ملمح كإخوان، وعندما نسفت كل الأوراق الجماهيرية للإخوان، لم يبق لأبو تريكة سو اللعب على مشاعر الجماهير".

ولفت إلى أن أبو تريكة دعمه لمرسي كان واضحًا، وإعلان وصوله لمنصة رابعة، كما أن المستشار الذي حكم في قضيته، أوضح أن أحد مديري شركته كان محبوسًا على ذمة قضية قيامه بأعمال عدائية ضد الدولة، وبالتحقيق تبين أن أبو تريكة كان رئيس مجلس الإدارة.

وأكد أن أبو تريكة كادر إخواني بالأدلة القضائية، وهو حالة مصنوعة للابتزاز، وتزييف الوعي، وصناعة الفوضى الاجتماعية، ووسيلة لمحاولة ضرب المؤسسة القضائية في مقتل، واتهامها بالتلفيق، بالترويج بأن الرجل الكيوت القاضي بيقول عليه إرهابي.