نبيل معلول يوجه رسالة خاصة لمنتخب تونس

انتقد المدير الفني السابق لمنتخب تونس، نبيل معلول، الجهاز الفني الحالي "لنسور قرطاج" بقيادة الفرنسي آلان جيريس، عقب تعادله أمام أنغولا، في بداية مشواره في كأس إفريقيا.



وأكد ​نبيل معلول​ على أن الجيل الحالي من فريق النسور، تأثر بغياب لاعب الأهلي علي معلول، عن قائمة الفريق لأسباب فنية.



وقال معلول في تصريحات تلفزيونية لـ"بي إن سبورتس": "المنتخب متأثر بغياب علي معلول في هذا المركز، الكرة تعطي لمن استحق والأفضل لابد أن يكون موجودا".



وأضاف، موجها الانتقاد لجريس: "الكرة ليست بالأسماء، اليوم هناك لاعبون خارج نطاق الخدمة، وعلى المدرب ألا ينظر إلى اسم اللاعب ومهما كانت نجوميته ويقصيه إذا تطلب الأمر".



واستهل منتخب تونس مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، بتعادل إيجابي أمام نظيره الأنغولي بهدف لكل منهما.